Nur wenige Tage nach den letzten Beschlüssen von Bund und Ländern werden die Rufe nach einem neuen Coronagipfel lauter. Es steigen nicht nur die Inzidenzen stetig an, auch wachsen die Sorgen vor Virus-Mutationen, die gegen die Corona-Impfstoffe resistent sein könnten.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann stellte weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht. "Wir müssen das mit anderen Ländern vorbesprechen und mit dem Bundeskanzleramt", sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart. "Wir sehen jetzt, die Zahlen rasen förmlich hoch." Ob die nächste Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die am 12. April geplant ist, vorgezogen werden muss, ließ Kretschmann offen.

Angst vor resistenten Mutationen

Kanzleramtsminister Braun sprach sich für Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen aus. Der "Bild am Sonntag" sagte Braun, um die Kontrolle zu behalten, genüge es nicht, Lockerungen zurückzunehmen. Weil es bei privaten Treffen die höchsten Ansteckungsraten gebe, seien Ausgangssperren am Abend und in Nacht sinnvoll.



Der CDU-Politiker warnte zudem vor weiteren Mutationen des Corona-Virus, die möglicherweise resistent gegen Impfstoffe sein könnten: "Wenn jetzt parallel zum Impfen die Infektionszahlen wieder rasant steigen, wächst die Gefahr, dass die nächste Virus-Mutation immun wird gegen den Impfstoff." Im Falle einer solchen Mutation "bräuchten wir neue Impfstoffe und müssten wir mit dem Impfen wieder ganz von vorne beginnen", betonte der CDU-Politiker.

Spahn: Brauchen einen härteren Lockdown

Bundesgesundheitsminister Spahn riet den Menschen, im Zweifel auch mehr als die bereits geltenden staatlichen Regeln umzusetzen. In einer Online-Veranstaltung der Bundesregierung empfahl der CDU-Politiker zugleich einen härteren Lockdown. Es brauche für mindestens 10 bis 14 Tage ein "richtiges Runterfahren der Kontakte und der Mobilität".



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach forderte im "Tagesspiegel" eine mindestens zweiwöchige bundesweite nächtliche Ausgangssperre. Außerdem sprach er sich für einen Stopp geplanter Modellprojekte in Kommunen aus, bei denen geltende Restriktionen unter bestimmten Bedingungen gelockert werden können. "Keine Öffnungen, keine Modellprojekte. Wir brauchen jetzt nicht Jugend forscht", sagte Lauterbach und sprach sich für einen kurzfristig anberäumten Bund-Länder-Gipfel aus.

Söder: Alle Beschlüsse liegen bereits auf dem Tisch

Der bayerische Ministerpräsident Söder sieht hingegen keinen Anlass, neue Beschlüsse zu fassen. Der CSU-Politiker sagte gestern in München, die Instrumente, um Corona einzu dämmen, lägen eigentlich alle auf dem Tisch. Die vereinbarte Notbremse müsse in allen Bundesländern automatisch ziehen.



Bundeskanzlerin Merkel will sich am Abend in der ARD äußern. Es soll unter anderem darum gehen, was das Fehlereingeständnis im Zusammenhang mit zusätzlichen "Osterruhetagen" für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern bedeutet - und wie die dritte Infektionswelle gebrochen werden solle.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 28.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.