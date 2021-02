In den Niederlanden wird nicht nur der Corona-Lockdowon, sondern auch die nächtliche Ausgangssperre bis zum 3. März verlängert.

Das teilte das Justizministerium in Den Haag mit. Die Entscheidung über die Verlängerung der Ausgangssperre hatte die Regierung zunächst aufgeschoben, weil es anfangs schwere Ausschreitungen gegeben hatte. Die Verlängerung des Lockdowns begründete Ministerpräsident Rutte mit der Ausbreitung der zuerst in Großbritannien aufgetretenen Virus-Variante. Sie gilt als ansteckender als frühere Formen des Erregers. In den Niederlanden sind die Infektionszahlen zuletzt zwar gesunken; zwei Drittel der Neu-Ansteckungen werden jedoch auf die Variante des Virus zurückgeführt.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.