Das Bundeskabinett hat eine "Nationale Reserve Gesundheitsschutz" beschlossen. Damit soll in akuten Notsituationen die Versorgung des Gesundheitssektors für sechs Monate mit Waren wie Masken, Einmalhandschuhen, Schutzanzügen und Medikamenten sichergestellt werden.

Zudem sichert sich der Bund Produktionskapazitäten für Impfstoffe. Gesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, damit werde Deutschland besser auf künftige Krisen vorbereitet. Die Corona-Pandemie habe Abhängigkeiten schmerzlich vor Augen geführt. Außerdem sei es immer teurer, erst in Zeiten der Not zu kaufen.

Verbesserungen auch bei Hochwasser oder Bränden vorgesehen

In weiteren Schritten soll mittelfristig auch die Vorsorge für Krisen durch Hochwasser und größere Brände verbessert werden. Geplant ist zudem ein gemeinsames Krisenzentrum von Bund und Ländern, in dem auch Hilfsorganisationen mitwirken.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 21.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.