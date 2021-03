Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen sind in Frankreich um Mitternacht neue Beschränkungen in Kraft getreten.

Sie gelten für den Großraum Paris sowie weitere Verwaltungsbezirke des Landes. Dort müssen sämtliche Geschäfte geschlossen bleiben, wenn sie keine lebensnotwendigen Waren verkaufen. Außerdem dürfen die Menschen sich nicht weiter als zehn Kilometer rund um ihren Wohnort bewegen. Rechnerisch ist jeder dritte Bewohner Frankreichs von den neuen Maßnahmen betroffen.

