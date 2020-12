Die Zahl der täglich registrierten Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht.

Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, starben binnen 24 Stunden 952 Menschen an oder mit dem Virus. Bisher lag der Höchstwert bei knapp 600. Insgesamt werden jetzt 23.427 Todesfälle verzeichnet.



Die Zahl der Neuinfektionen gab das RKI mit 27.728 an. Das sind etwa 7.000 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Der starke Anstieg ist möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass gestern keine Zahlen aus Sachsen übermittelt wurden und in den neuen Zahlen auch Nachmeldungen enthalten sind.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.