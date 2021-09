In den Niederlanden sollen nach einer Empfehlung von Experten vorerst nur Menschen mit einem geschwächten Immunsystem eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Der niederländische Gesundheitsrat erklärte, eine generelle Auffrischung bei allen Geimpften sei nicht nötig. Der durch die Impfung erreichte Schutz lasse mit der Zeit zwar etwas nach, der Schutz vor schweren Verläufen aber nicht. Die niederländische Regierung folgt üblicherweise den Empfehlungen des Gesundheitsrates.



In Deutschland haben bislang rund 207.000 Menschen eine zusätzliche Auffrischungsimpfung erhalten. Diese werden in mehreren Bundesländern für Senioren und Immungeschwächte angeboten, deren zweite Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Die Ständige Impfkommission hat bisher keine Empfehlung abgegeben.



Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, sind in Deutschland 51,8 Millionen Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Das entspricht 62,3 Prozent aller Einwohner. 66,6 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen liegt jetzt bei 81,1.

