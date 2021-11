In den Niederlanden hat die Regierung angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen wieder weitreichende Einschränkungen verhängt.

Ministerpräsident Rutte sagte in Den Haag, die Kontakte im Land müssten sofort und für die Dauer von zunächst drei Wochen stark verringert werden. Ab heute früh gilt in den Niederlanden überall 1,5 Meter Abstand - innen wie außen. Geschäfte müssen um 18 Uhr schließen, Läden mit lebensnotwendigen Waren sowie Bars und Restaurants um 20 Uhr. Zudem werden Veranstaltungen eingeschränkt. Sportwettbewerbe müssen ohne Zuschauer stattfinden.



Rutte wies darauf hin, dass die Maßnahmen nicht automatisch nach drei Wochen enden, sondern zu diesem Zeitpunkt erneut überprüft und gegebenenfalls verlängert werden.



Noch während der Pressekonferenz der niederländischen Regierung im Justizministerium in Den Haag löste die Polizei eine Demonstration vor dem Gebäude auf. Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen hatten die Beamten mit brennenden Feuerwerkskörpern beworfen und einen Brand gelegt. Die Polizei setzte einen Wasserwerfer ein und nahm fünf Personen fest.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.