Im Kampf gegen die Pandemie setzen die Niederlande auf eine nächtliche Ausgangssperre.

Diese tritt am Samstag in Kraft und gilt immer von 21 bis 4 Uhr 30. In Portugal werden alle Kitas, Schulen und Universitäten für mindestens zwei Wochen geschlossen. Nach amtlichen Angaben macht die ansteckendere, britische Virus-Variante in Portugal bereits mehr als 13 Prozent der Neuinfektionen aus. Spanien meldete mit 796 Fällen je 100.000 Einwohner die bislang höchste 14-Tage-Inzidenz in dem Land. Auch hier soll die Mutation eine maßgebliche Rolle spielen. In Großbritannien selbst verschärfte die Regierung die Strafen für Corona-Verstöße in England deutlich.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.