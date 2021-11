In den Niederlanden verhängt die Regierung angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen wieder weitreichende Einschränkungen. Ministerpräsident Rutte sagte in Den Haag, die Kontakte im Land müssten sofort und für die Dauer von zunächst drei Wochen stark verringert werden.

Ab morgen gilt in den Niederlanden überall 1,5 Meter Abstand - innen wie außen. Geschäfte müssen um 18 Uhr schließen, Läden mit lebensnotwendiger Ware um 20 Uhr. Zudem werden Veranstaltungen eingeschränkt. Sportwettbewerbe müssen ohne Zuschauer stattfinden. Die Niederländer dürfen sich mit maximal vier weiteren Menschen in ihren Wohnungen treffen und sollen nach Möglichkeit im Homeoffice arbeiten.



Rutte wies darauf hin, dass die Maßnahmen nicht automatisch nach drei Wochen enden, sondern zu diesem Zeitpunkt erneut überprüft und gegebenenfalls verlängert werden.



Am Abend gab es in Den Haag teils gewaltsame Proteste gegen die Maßnahmen. Die Polizei setzte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP Wasserwerfer ein.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 12.11.)



+ 3G am Arbeitsplatz: Das planen die Ampel-Parteien (Stand: 9.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie andere Staaten die Pandemie bekämpfen (Stand: 10.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle gekommen ist (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 7.11.)



+ Kurz erklärt: Die derzeit gängigsten Abkürzungen in der Corona-Pandemie (Stand: 9.11.)

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.