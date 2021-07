Die Bundesregierung hat noch nicht entschieden, ob ab dem 1. August flächendeckende Corona-Tests für Ungeimpfte bei Einreise nach Deutschland eingeführt werden. Regierungssprecherin Demmer sagte in Berlin, man befinde sich in dieser Frage weiter in der Abstimmung. Sie reagierte damit auf eine Äußerung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder.

Der CSU-Politiker hatte in den "Tagesthemen" im ARD-Fernsehen erklärt, die Regierung habe zugesagt, bis zum 1. August alles zu probieren, um eine einheitliche Testpflicht für alle nicht geimpfte Einreisende einzuführen. Bisher gilt diese Anordnung nur für Flugreisende. Söder sagte weiter, das ursprünglich angedachte Datum für eine Einreiseverordnung ab dem 11. September wäre "ein Witz". Da sei der Urlaub vorbei; selbst in den Ländern mit späten Ferien. Söder betonte, die Länder hätten Druck gemacht, weil sie eine verlässliche Basis für die Einreise bräuchten. Ihm sei mitgeteilt worden, dass eine Rechtsgrundlage geschaffen werde, damit die Umsetzung zum 1. August klappe.

SPD unterstützt kurzfristige Einführung

Die SPD unterstützt die kurzfristige Einführung einer generellen Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland. Es sei ganz deutlich zu sehen, dass Reisen ins Ausland Risiken mit sich brächten, sagte SPD-Chefin Esken RTL/n-tv. Kontrollen auf Autobahnen und in Zügen seien kurzfristig zu organisieren. SPD-Generalsekretär Klingbeil betonte im ZDF, eine Ausweitung der Testpflicht müsse aber rechtlich sauber und verhältnismäßig sein. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, nannte eine sofortige Verschärfung der Reiseregeln als absolut notwendig. Man dürfe nicht die Fehler des vergangenen Sommers wiederholen, indem man sich erst über besseren Schutz Gedanken mache, wenn die Reiserückkehrer bereits wieder zurück seien, betonte die Grünenpolitikerin.



Bundesinnenminister Seehofer (CSU) sagte der "Bild"-Zeitung, dass nachweislich Geimpfte oder Genesene kein negatives Testergebnis nachweisen müssten.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.