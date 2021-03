Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen wollen ihren Bürgern an Ostern einen kontaktarmen Urlaub im eigenen Bundesland ermöglichen. In einer Mitteilung heißt es, Urlaub solle in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen möglich sein. Dies gilt etwa für Ferienwohnungen oder Wohnmobile.

Für die angrenzenden Stadtstaaten Bremen und Hamburg seien gesonderte Regelungen zu treffen. Voraussetzung für einen Aufenthalt ist den drei Ländern zufolge ein negativer Corona-Test kurz vor der Anreise.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte, wer beispielsweise von Rostock nach Rügen fahre und mit seiner Familie die Ostertage in einem Ferienhaus verbringe, sei keinen zusätzlichen Ansteckungsgefahren ausgesetzt. Schwesigs Amtskollege aus Schleswig-Holstein, Günther, erklärte, er könne nicht nachvollziehen, weshalb die Bundesregierung einen Urlaub auf Mallorca für sicherer halte als ein Osterwochenende mit Testpflicht in einer Ferienwohnung an Nord- oder Ostsee.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 21.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.