Mehrere weitere Bundesländer haben Erleichterungen für gegen das Coronavirus immunisierte Personen beschlossen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung teilte mit, wer geimpft oder bereits mit dem Virus infiziert gewesen sei, müsse von Montag an unter anderem im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen. Im Saarland sind Geimpfte und Genesene ebenfalls ab Montag getesteten Menschen gleichgestellt. Für sie entfällt die Testpflicht zum Beispiel für einen Friseurbesuch oder einen Einkauf in bestimmten Geschäften.



In Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern gelten bereits ähnliche Verordnungen.



Die Bundesregierung hatte gestern erklärt, sich in der kommenden Woche mit Bundestag und Bundesrat über eine bundesweite Regelung abzustimmen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 01.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 25.04.)

Test und Schutz

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 30.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 27.04.)

+ Immunisierung: Muss die Impfkampagne Menschen mit Migrationshintergrund besser ansprechen? ( Stand: 27.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 30.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 30.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.