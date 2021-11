Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hat sich für kostenlose Corona-Tests für Geimpfte und Genesene ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", diese würden es auch für Menschen mit wenig Geld leichter machen, sich und andere zu schützen, ohne den Anreiz zum Impfen auszusetzen. Wüst ergänzte, die hohen Infektionszahlen unter Ungeimpften führen zu immer mehr Durchbrüchen auch bei den Geimpften.



Zuvor hatte Sachsens Regierungschef Kretschmer dafür plädiert, trotz des finanziellen Aufwands Schnelltests wieder für alle kostenlos anzubieten. Auch die Bundesärztekammer fordert eine schnelle Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sprach sich im Interview der Woche des Deutschlandfunk für ein systematisches 3G-Verfahren aus. Das setze aber voraus, dass man auch Testmöglichkeiten für Menschen habe, die sich das finanziell nicht erlauben könnten. Seit dem 11. Oktober sind Corona-Schnelltests in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen kostenlos.

