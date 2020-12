In der Coronavirus-Pandemie werden die Novemberhilfen für vom Teil-Lockdown betroffene Unternehmen möglicherweise aufgestockt.

Wie Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Fernsehsender RTL mitteilte, wird derzeit geprüft, ob die Abschlagszahlungen in bestimmten Fällen erhöht werden können. Bei Unternehmen und Betrieben des Mittelstandes mit zehn bis 30 Beschäftigten seien die Zahlungen nicht ausreichend, erklärte der CDU-Politiker. Altmaier reagierte damit auf die vielfältige Kritik an den Novemberhilfen. Auch Bundeskanzlerin Merkel kündigte Nachbesserungen bei den Unterstützungsleistungen an. Dies könnte in einigen Fällen dringlich sein, sagte sie in Berlin. Die Novemberhilfen sind Zuschüsse für Firmen etwa in der Gastronomie, die wegen behördlicher Anordnungen schließen mussten. Soloselbstständige erhalten bisher eine Abschlagszahlung von bis zu 5.000 Euro; andere Unternehmen bis zu 10.000 Euro.



Bund und Länder hatten gestern beschlossen, dass der befristete Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert wird.

