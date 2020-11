Die Debatte über die Konsequenzen aus den hohen Corona-Zahlen für den Schulunterricht geht weiter.

Der Direktor für Bildung bei der OECD, Schleicher, plädierte dafür, am Präsenzunterricht festzuhalten. In den meisten Schulen sei der Regelunterricht weiter möglich, sagte Schleicher im Deutschlandfunk. Beim Lockdown im Frühjahr habe man gesehen, dass viele Schüler abgehängt worden seien. Diesen Fehler dürfe man nicht noch einmal machen, meinte Schleicher. Zudem sei Deutschland auf eine Mischung aus Präsenz- und digitalem Unterricht nicht richtig vorbereitet. Auf diese Alternative könne man sich zur Zeit noch nicht verlassen.



NRW-Schulministerin Gebauer hält die Einführung eines Wechselunterrichts an Schulen für möglich. Sie sei offen für alle Unterrichtsmodelle, die dem Wohl der Kinder und dem Bildungsauftrag dienten, sagte die FDP-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Wegen der gestiegenen Corona-Zahlen hatten unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der Deutsche Lehrerverband eine Kombination von Präsenzunterricht und Homeschooling verlangt.

