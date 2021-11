Österreich steuert auf den nächsten Corona-Lockdown zu.

Bundeskanzler Schallenberg kündigte strenge Corona-Regeln für Nicht-Immunisierte an. Er befürworte dies landesweit, sagte er in Wien. Allerdings muss das Vorhaben noch vom Parlament und den Regierungschefs der Länder in die Wege geleitet werden. In den besonders betroffenen Bundesländern Oberösterreich und Salzburg gilt der Lockdown bereits mit Beginn der neuen Woche. Ungeimpfte dürfen das Haus dann nur noch in dringenden Fällen verlassen, beispielsweise für Arztbesuche. Die österreichische Regierung kündigte zudem eine Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegesektor an. Außerdem sollen in der Landeshauptstadt Wien ab Montag auch Kinder zwischen fünf und 11 Jahren geimpft werden können; es wäre die erste Region in der EU, die das offiziell ermöglicht.

