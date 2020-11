In Österreich ist ein umfangreicher sogenannter Lockdown in Kraft getreten.

Seit Mitternacht gelten starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um Infektionszahlen in der Corona-Pandemie zu reduzieren. Bis zum 6. Dezember gelten für die rund neun Millionen Bürger in Österreich Ausgangsbeschränkungen. Sie dürfen ihre Wohnungen nur zum Einkaufen, zum Arbeiten, für Arztbesuche oder für kurze Spaziergänge verlassen. Zudem sind ab heute nahezu alle Geschäfte in Österreich geschlossen. Nur Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken bleiben geöffnet. Zudem stellen sämtliche Schulen auf online-Unterricht um, der Präsenzunterricht wird vorübergehend eingestellt.



In Österreich liegt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner heruntergerechnet bei rund 550 - und damit mehrfach höher als in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.