In Österreich, Tschechien und der Slowakei wächst der Unmut über die von Deutschland veranlassten Grenzkontrollen.

Die Parlamentspräsidenten der drei Nachbarstaaten appellierten in einem Brief an Bundestagspräsident Schäuble, die wegen des Coronavirus verhängten Kontrollen zu beenden. Sie stünden im Widerspruch zum gemeinsamen Ziel, weitere wirtschaftliche Verluste durch die Pandemie zu vermeiden, heißt es in dem Schreiben, das auch an die Mitglieder des Bundestags-Innenausschusses ging. Die Politiker Sobotka, Vondracek und Kollar verweisen unter anderem auf Probleme im Lastwagen-Transitverkehr. Für die Fahrer sei es schwierig, jeweils aktuelle Corona-Tests vorzulegen.



Die Bundesregierung hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols Mitte Februar zu Virusvarianten-Gebieten erklärt. Von dort dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis einreisen. Ausnahmen gelten für Lastwagenfahrer und Grenzpendler mit aktuellem, negativem Corona-Test.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.