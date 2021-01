Österreich verlängert den Corona-Lockdown um mindestens zwei weitere Wochen bis zum achten Februar. Dies teilte Bundeskanzler Kurz am Vormittag in Wien mit. Er begründet den Schritt mit der landesweiten Verbreitung besonders ansteckender Virus-Mutationen. Zudem gelten neue Sicherheitsmaßnahmen.

Wie in Bayern, müssen in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln künftig FFP2-Masken getragen werden. Der Sicherheitsabstand, den Menschen einhalten müssen, wurde von einem auf zwei Meter vergrößert. Kurz zeigte sich allerdings überzeugt, dass spätestens im Sommer das normale Leben wieder möglich sein werde, wenn viele Menschen geimpft seien.



Gestern hatten in Wien etwa 10.000 Menschen gegen die Pläne zur Eindämmung der Pandemie demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.