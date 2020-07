Das Auswärtige Amt hat eine offizielle Reisewarnung für die nordspanischen Regionen Katalonien, Aragón und Navarra herausgegeben.

Wegen der erneut hohen Infektionszahlen werde vor nicht notwendigen Reisen gewarnt, teilte ein Sprecher in Berlin mit. Zuvor hatte das Robert Koch-Institut die Regionen als Risikogebiete eingestuft. Betroffen ist auch die Stadt Barcelona.



Für Mallorca gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts nicht, obwohl dort heute erstmals seit Wiederöffnung der Insel für Touristen ein Urlauber positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurde. Er befindet sich nun zusammen mit neun weiteren Personen in einem Hotel in Quarantäne.



Insgesamt meldeten die Gesundheitsbehörden in den letzten 24 Stunden rund 1.500 neue Corona-Fälle.

