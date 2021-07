Die Olympischen Spiele in Tokio könnten wegen der Corona-Pandemie ganz oder teilweise ohne Zuschauer stattfinden.

Das teilte der japanische Regierungschef Suga mit und betonte, Gesundheit und Sicherheit der Bürger im Land hätten oberste Priorität. Auch die Gouverneurin von Tokio, Koike, nannte den Ausschluss von Zuschauern eine Option für den Fall, dass sich die Corona-Lage verschlechtert. Auch die Organisatoren der Spiele schließen solche Schritte nicht aus. Die Zeitung Yomiuri Shimbun berichtete über Pläne, zumindest bestimmte Wettkämpfe ohne Publikum auszutragen - so etwa Veranstaltungen am Abend oder in großen Stadien. Entscheidungen sollen voraussichtlich am 8. Juli bei einem Treffen fallen, an dem auch IOC-Chef Bach teilnimmt.



Die Olympischen Spiele sollen am 23. Juli beginnen. Schon vor einigen Monaten war beschlossen worden, dass keine ausländischen Zuschauer zu den Wettkämpfen anreisen dürfen.

