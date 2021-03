Im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen wird es in Deutschland über Ostern einen verschärften Lockdown geben. Bund und Länder sprechen sich nach den Worten von Kanzlerin Merkel außerdem generell gegen Reisen aus.

Wie Bundeskanzlerin Merkel in der Nacht mitteilte, werden der Gründonnerstag und der Karsamstag als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen vom 1. bis zum 5. April verbunden. An dem Samstag werde ausschließlich der Lebensmittel-Einzelhandel öffnen. Die Kanzlerin begründete die Maßnahmen mit dem exponentiellen Wachstum der Fallzahlen. In Landkreisen mit einer Sieben-Tag-Inzidenz von über 100 seien zusätzliche Schritte wie etwa Ausgangsbeschränkungen möglich. Merkel betonte, dass Bund und Länder generell von Reisen abraten. Künftig soll es angesichts der weltweiten Pandemie eine generelle Testpflicht als Voraussetzung zur Einreise nach Deutschland geben. Dazu muss das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Die derzeit schon geltenden Lockdown-Maßnahmen sollen bis zum 18. April fortgeführt werden.



Das Virus lasse nicht locker, sagte die Kanzlerin nach den rund elfstündigen Beratungen mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder sprach von der schwierigsten Phase der Pandemie. Corona liege bleischwer über dem Land. Man dürfe jetzt aber keine Fehler machen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller, SPD, erklärte, es gebe nun einen Paradigmenwechsel. Es gehe nicht mehr nur um Einschränkungen, sondern auch um ein Gefühl für erste Schritte in die Normalität.

