Bund und Länder beraten heute wieder darüber, welche Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen gelten sollen. Sicher ist: Angesichts steigender Infektionszahlen wird es wohl keine weiteren Lockerungen geben. Strittig sind Themen wie Osterurlaub und Ausgangssperre. Es dürfte also wieder länger dauern.

Das Bundeskanzleramt strebt laut mehreren Nachrichtenagenturen nach einer Beschlussvorlage für das heutige Treffen an, den bestehenden Lockdown bis zum 18. April zu verlängern. Außerdem heißt es in dem Papier, die Corona-Notbremse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 solle konsequent umgesetzt werden. "Notbremse" bedeutet, dass Öffnungsschritte - etwa im Handel - rückgängig gemacht werden.

Überlastung des Gesundheitswesens im April?

Die Begründung dafür: die zuletzt deutlich steigenden Infektionszahlen. Gegenwärtig gebe es "wieder ein starkes Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik", heißt es in der Beschlussvorlage. Ohne "deutlich einschränkende Maßnahmen" drohe bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens.

Ausgangssperre ist umstritten

Ebenfalls im Gespräch: eine nächtliche Ausgangssperre ab einer Inzidenz von mehr als 100. Das schlägt der Bund vor, aber juristisch dürfte dies nicht einfach werden. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig (SPD) plädierte im ARD-Fernsehen für regionale Entscheidungen. Denn: Ganz pauschal sei eine solche Ausgangssperre nicht zu machen. Wenn überhaupt müsse das konkret vor Ort festgelegt werden.

Osterurlaub - möglich oder leichtsinnig?

Unser Hauptstadt-Korrespondent Johannnes Kuhn berichtete im Deutschlandfunk, es gebe viele "Nachjustierungspunkte" für Bund und Länder - zum Beispiel, was die Mobilität an Ostern angehe. Das Kanzleramt etwa rät von Reisen ab - und zwar sowohl im In- als auch im Ausland. Dieser Punkt dürfte für Diskussionen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sorgen, denn in den Bundesländern gibt es dazu auch andere Vorstellungen.



So haben die drei nördlichen Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gestern vorgeschlagen, dass Urlaub an Ostern doch möglich sein soll, allerdings nur im eigenen Bundesland und flankiert von strikten Auflagen und Hygiene- sowie Abstandregeln. "Kontaktarmer Urlaub" soll demnach in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen erlaubt sein. Unser Hauptstadt-Korrespondent Kuhn gibt zu bedenken, dass dabei zu klären wäre, ob man denn Reisegäste aus anderen Ländern dann ausschließen könnte - Stichwort Beherbungsverbot. Juristisch sei das jedenfalls "nicht trivial".

Testpflicht bei allen Auslandsreisen?

Strittig beim Thema Urlaub ist auch die Frage, ob für Auslandsreisen ganz grundsätzlich bei der Rückkehr eine Quarantäne und Testpflicht gelten soll - unabhängig davon, wie hoch die Inzidenz im Urlaubsland gerade ist. Zuletzt hatte der Ansturm auf Mallorca-Buchungen für einige Diskussionen gesorgt. Die Balearischen Inseln waren zuvor von der Liste der Risikogebiete gestrichen worden.

Auch Schulschließungen umstritten

Offen ist auch, wie es für Schulen und Kitas weitergeht. Eine generelle und gewissermaßen automatisierte Schließung steht zwar nicht zur Debatte. Vielmehr sollen die Einrichtungen erst ab einer Inzidenz von 200 geschlossen werden. Vorher wären also Öffnungen in Verbindung mit zwei Schnelltests pro Woche weiterhin möglich, auch bei Inzidenzen von mehr als 100.



Der Lehrerverband wehrt sich allerdings schon jetzt gegen das Festhalten am Präsenzunterricht. Präsident Meidinger sagte der "Rheinischen Post", man hätte dafür sorgen müssen, dass jetzt Lehrkräfte geimpft und Schulen mit Schnelltests in ausreichender Zahl ausgestattet sind. "Davon sind wir aber an 9 von 10 Schulen noch meilenweit entfernt."

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.