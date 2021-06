Die Palästinensische Autonomiebehörde hat einen Tausch von Corona-Impfstoff mit Israel abgesagt.

Ein Sprecher teilte in Ramallah mit, die bereits ins Westjordanland gebrachten Impfdosen würden wieder zurückgeschickt. Als Grund nannte die Autonomiebehörde deren baldiges Ablaufdatum. Eine erste Lieferung habe nicht den Vertragsbedingungen entsprochen.



Nach israelischen Angaben war vereinbart, dass Israel rund eine Million Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer ins Westjordanland liefert, deren Haltbarkeit in Kürze abläuft. Im Gegenzug sollte das Land im Herbst in gleichem Umfang Impfdosen aus einer Lieferung von Pfizer für die Palästinenserbehörde erhalten.

