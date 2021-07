Das französische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Mitarbeitern im Gesundheitswesen künftig vorschreibt, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Auch Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte sind davon betroffen. Wenn sie sich einer Corona-Schutzimpfung verweigern, wird ihr Gehalt ausgesetzt. Das Gesetz sieht auch vor, den sogenannten Gesundheitspass auszuweiten. Ab August müssen sich alle nicht-Geimpften auf eine Coronainfektion testen lassen, wenn sie ein restaurant besuchen oder mit dem Zug fahren wollen. In Kinos, Theatern oder Museen muss schon seit einigen Tagen eine Impfung, eine überstandene Infektion oder ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden.



Gegen die Corona-Verschärfungen waren in Frankreich am Wochenende zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Paris protestierten rund 160.000 Menschen.

