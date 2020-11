Die Corona-Pandemie macht Veranstaltungen mit mehreren hundert Personen unter einem Dach nahezu unmöglich. Für Institutionen mit vielen Mitgliedern stellen sich daher dringende Fragen der Durchführbarkeit von Konvents, auch für Parteien. Zahlreiche Konferenzen und auch Parteitage werden bereits ins Digitale verlegt, was technisch mittlerweile gut umsetzbar ist; rechtlich schwierig wird es allerdings, wenn gewählt werden muss.

Der AfD-Vorsitzende Meuthen hat die Entscheidung verteidigt, den Parteitag an diesem Wochenende trotz der Corona-Pandemie analog und nicht digital durchzuführen. Meuthen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), man könne in Präsenz Dinge ganz anders diskutieren und besser miteinander arbeiten. Dabei werde man alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und die Vorschriften diszipliniert einhalten. So gebe es etwa ein durchdachtes Durchlüftungskonzept. Außerdem würden Abstandsgebote eingehalten und es werde überall eine Maskenpflicht gelten, nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss auch am Platz.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link), er glaube nicht, dass in der Corona-Pandemie Präsenzparteitage verantwortungsbewusst möglich seien. Alle Parteien seien vor dem Hintergrund von Homeoffice und Homeschooling in vielen Familien in der Pflicht, dass digitale Wahlen rechtlich möglich gemacht würden. Die technischen Rahmenbedingungen seien bereits gegeben.



Auch in der Mutterpartei der Jungen Union, in der CDU, sieht Kuban Nachholbedarf, so dass der Parteitag im Januar digital abgehalten werden kann. Die Entscheidung darüber soll Mitte Dezember fallen. Die Junge Union schaltet sich an diesem Wochenende zu einem Konvent per Videostream zusammen, bei dem der Bundesvorstand neu gewählt werden soll.



Der AfD-Parteitag findet am Wochenende mit etwa 600 Delegierten in Kalkar in Nordrhein-Westfalen statt. Dabei soll es vor allem um die Renten- und Sozialpolitik gehen. Außerdem ist die Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern geplant. Für Samstag ist eine größere Gegenveranstaltung vor dem Veranstaltungsgelände angemeldet. Die zuständige Polizei Kleve kündigte an, mehrere hundert Beamte einzusetzen.

