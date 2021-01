Angesichts der Schwierigkeiten bei den Impfungen gegen das Coronavirus fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz eine neue Impfverordnung.

Der Vorsitzende Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse genauer festlegen, welche Bevölkerungsgruppe wann geimpft werden solle. Bund und Länder seien gefordert, in ihren Beratungen am Dienstag, dem Impf-Wirrwarr ein Ende zu setzen. Der Virologe Drosten sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er erwarte hinsichtlich der Pandemie für Deutschland weitere sechs schwierige Monate. Es sei eine Herausforderung, die Inzidenz-Zahl nach unten zu drücken und gleichzeitig zu impfen. Zur Diskussion um angeblich zu geringe Bestellmengen von Impfstoff erklärte Drosten, das sei im Nachhinein kaum zu bewerten. Das Vakzin habe mit Monaten Vorlauf bestellt werden müssen - zu einem Zeitpunkt, an dem nicht klar gewesen sei, ob es überhaupt funktioniere. Mehrere Bundesländer hatten eine verzögerte und unzureichende Versorgung mit Impfstoff kritisiert und das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, eine erhöhte Impfstoffproduktion zu prüfen.



Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, er gehe davon aus, dass alle Bewohner von Pflegeheimen noch im Januar geimpft werden könnten.

