Die Corona-Pandemie führt in Großbritannien zunehmend zu Problemen des öffentlichen Lebens.

Weil viele Menschen in Quarantäne sind, fehlt das Personal vor allem in Schulen und Supermärkten, aber auch in der Fleischindustrie und bei der Müllabfuhr. Mehrere Tankstellen mussten wegen Personalmangels schließen.



Großbritannien hatte vor kurzem alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Schätzungen zufolge befinden sich dort derzeit rund 1,7 Millionen Menschen in Quarantäne. Die besonders ansteckende Delta-Variante lässt die Infektionszahlen trotz hoher Impfquote weiter ansteigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 472.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.