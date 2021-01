Die Pharmakonzerne Biontech und Pfizer beteiligen sich am Programm der Weltgesundheitsorganisation zur Verteilung von Corona-Impfstoffen an weniger wohlhabende Länder.

Man werde in diesem Jahr bis zu 40 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs zur Verfügung stellen, kündigten die Unternehmen an. Die Ampullen gingen an das von der WHO unterstützte internationale Programm Covax. Die erste Lieferung werde im März erfolgen. Der vereinbarte Preis sei nicht gewinnorientiert, erklärten Biontech und Pfizer weiter, ohne aber dessen Höhe zu nennen.



Covax hatte sich zuvor schon fast zwei Milliarden Dosen von fünf anderen Impfstoffherstellern gesichert, plus Optionen für eine weitere Milliarde Dosen. Durch das Programm sollen in 92 Ländern Impfungen ermöglicht werden.

