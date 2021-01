Der Deutsche Pflegerat hat an die Pflegekräfte appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Das diene dem eigenen Schutz und dem Schutz der von ihnen betreuten Menschen, erklärte Ratspräsident Wagner in Berlin. Die Pflegekräfte hätten auch eine Vorbildfunktion. Kurzfristig nachgebessert werden müsse auch bei der Bezahlung in den Impfzentren. Derzeit gebe es massive Unterschiede in der Bezahlung von Ärzten und Pflegefachpersonen.



Auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hatte im Deutschlandfunk an das Pflegepersonal appelliert, sich immunisieren zu lassen. Das verlange das Berufsethos. In Medienberichten war zuletzt immer wieder von Pflegekräften zu lesen, die bei den Aktionen in Senioren- und Pflegeheimen auf eine Impfung verzichteten.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.