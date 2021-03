Die Philippinen haben wegen stark steigender Corona-Zahlen neue Einreisebeschränkungen für Ausländer verhängt.

Ab Samstag dürfen nur noch philippinische Staatsbürger, die im Ausland arbeiten, in ihre Heimat zurückkehren. Insgesamt wird die Zahl der Einreisenden auf 1.500 pro Tag beschränkt. Das gab die nationale Taskforce gegen Covid-19 in Manila bekannt. Die Regeln gelten demnach zunächst für einen Monat gelten.



Am Dienstag hatten die Behörden der Philippinen 5.400 Neuinfektionen verzeichnet - die höchste Zahl seit sechs Monaten.

17.03.2021