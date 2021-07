Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dringen Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien auf einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen. SPD-Chefin Esken warnte vor Long-Covid-Folgen. Bundestagspräsident Schäuble sprach sich für die Impfung von Jugendlichen aus.

Die SPD-Vorsitzende Esken sprach in einem Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe von einem Irrglauben, dass Kinder und Jugendliche nicht gefährdet seien. Durch den fehlenden Impfschutz seien die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch wie in der Altersgruppe über 50 Jahren. "Die Gesundheit ebenso wie die Bildungs- und Entwicklungschancen der jungen Generation müssen jetzt im Vordergrund stehen", betonte Esken. Long-Covid-Folgen wie Müdigkeit und Antriebslosigkeit könnten jungen Menschen eine gute Zukunft für lange Zeit verbauen.

Göring-Eckart: Schulen besser ausstatten

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Göring-Eckart, forderte, die Ausstattung der Kindertagsstätten und Klassenräume auf einem Schulgipfel zu besprechen. "Dazu gehören auch mindestens die Beibehaltung, besser noch der Ausbau von regelmäßigen Tests in Schulen und Kitas, einheitliche Maskenregeln sowie die gezielte Erfassung der altersspezifischen Inzidenz in den Landkreisen und kreisfreien Städten", erklärte Göring-Eckart. Außerdem müsse der Einbau von Filteranlagen schneller vorankommen.

Schäuble für Impfung von Jugendlichen

Bundestagspräsident Schäuble sprach sich für die Impfung von Jugendlichen aus. "Man sollte Jüngere impfen, wenn sie es wollen. Wenn wir es durch Impfungen der 12- bis 17-Jährigen schaffen, dass wir Einschränkungen im Schulbetrieb vermeiden, dann ist das ein gewichtiges Argument", betonte Schäuble in der "Bild am Sonntag". Bevor man riskiere, wieder Schulen schließen zu müssen, sei er dafür, in geschlossenen Räumen weiter Masken zu tragen. Für ihn wäre es entsetzlich, wenn es wieder zu einem Lockdown käme, der die Jüngsten treffe, sagte der CDU-Politiker.



Laut Robert Koch-Institut sind bisher vier Prozent der unter 18-Jährigen mindestens einmal geimpft. Vollständig geimpft sind demnach 1,8 Prozent. Im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen läuft derzeit eine groß angelegte Studie, bei rund 30.000 junge Menschen bevorzugt geimpft werden sollen.



Die Ständige Impfkommission hat bisher keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es noch keinen zugelassenen Corona-Impfstoff.

