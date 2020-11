Die Bundespolizei hat von Mitte September bis Mitte November mehr als 100.000 Verstöße gegen Corona-Regeln in Zügen und Bahnhöfen registriert.

Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, wurden 145.000 Menschen von den Beamten ermahnt, weil sie den Mund-Nasen-Schutz entweder falsch oder gar nicht trugen. In den meisten Fällen reagierten die Reisenden auf die Ansprache. In knapp 2.500 Fällen waren die Personen nach Angaben der Bundespolizei jedoch uneinsichtig. In diesen Fällen schaltete die Polizei das jeweils zuständige Gesundheitsamt zur Ahndung möglicher Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.