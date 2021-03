Im US-Bundesstaat Florida hat die Polizei rund 1.000 Personen vorläufig festgenommen, die am Strand gefeiert hatten, ohne Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten.

Zahlreiche Personen sollen zuvor randaliert und die Geschäfte auf der Partymeile von Miami Beach geplündert haben. Ein Sprecher der Einsatzleitung sagte, man habe Spezialkräfte anfordern müssen, um der Lage Herr zu werden. Zudem sei eine Ausgangssperre verhängt worden. Es seien auch nicht die üblichen jugendlichen Partygäste gewesen, die sich jedes Jahr anlässlich der Frühlingsferien zu sogenannten "Spring Break"-Feiern treffen. Viele ältere Personen hätten sich unter die Partygäste gemischt, um die Freiheiten in Miami Beach auszunutzen. Florida ist einer der wenigen Bundesstaaten in den USA, in denen während der Corona-Pandemie kaum Einschränkungen herrschen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.