Portugal hat die EU-Staaten um zusätzliche Impfdosen gegen das Coronavirus gebeten.

Damit solle die Impfkampagne beschleunigt werden, sagte Gesundheitsministerin Temido in Lissabon. Das Land will demnach bis Ende August 70 Prozent seiner erwachsenen Bevölkerung vollständig immunisieren. Derzeit sind rund 45 Prozent der Portugiesen zweimal geimpft. Das Land hat bereits rund 290.000 Impfdosen aus Norwegen erhalten und verhandelt momentan mit Italien über weitere 300.000 Dosen.



In Portugal gab es in den vergangenen Wochen einen starken Anstieg der Neuinfektionen. Die Delta-Variante des Coronavirus ist inzwischen für mehr als 98 Prozent der Fälle verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.