Portugal lockert ab Montag die Corona-Beschränkungen für Touristen.

Wie das Innenministerium in Lissabon mitteilte, werden die Einreisebeschränkungen für alle EU-Länder mit einer Inzidenz von weniger als 500 Fällen pro 100.000 Einwohner aufgehoben. Alle Einreisenden müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Fluggesellschaften, die Urlauber ohne gültigen PCR-Test nach Portugal bringen, drohen Geldstrafen von bis zu 2.000 Euro pro Reisendem.



Noch vor drei Monaten hatte Portugal die höchste Corona-Inzidenz weltweit. Zuletzt verzeichnete das Land deutlich weniger Neuinfektionen. Das Auswärtige Amt warnt allerdings weiterhin vor nicht notwendigen, touristischen Reisen auf die Azoren und nach Madeira. Von der Reise in die übrigen Landesteile Portugals wird abgeraten.



Zuletzt hatten auch weitere europäische Länder Öffnungen für Urlauber beschlossen. Italien kündigte an, die Quarantäne-Pflicht für Besucher aus der EU auszusetzen. In Griechenland sind Museen und Restaurants wieder geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.