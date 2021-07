Die Debatte um Einschränkungen für nicht Geimpfte wird auch in den Kommentarspalten geführt. Erneut angestoßen hat sie Kanzleramtsminister Helge Braun.

"Versucht er, Druck auf Impfunwillige aufzubauen?", fragt die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG und vermutet:



"Wahrscheinlich ist das so. Doch ein überschaubares Maß an Druck muss in einer so bedrohlichen Lage für die Gesellschaft auch zulässig sein. Der Staat hat eine Verantwortung für alle Bürger – nicht nur für die Impfunwilligen. Freundliches Werben und das maßvolle Aufbauen von Druck schließen einander nicht aus. Viele Wege führen zur Herdenimmunität."



Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER widerspricht:



"Die Idee des Kanzleramtschefs ist völlig unausgegoren. Zum einen wird überhaupt nicht dargelegt, ob von Nicht-Geimpften, die sich testen lassen, eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Noch fragwürdiger ist das Menschenbild, das hinter dieser Idee steckt. Braun setzt auf Druck, um Impfmuffel zu disziplinieren, statt sie mit guten Argumenten zu überzeugen, so wie es in Demokratien üblich ist. Die Idee ist ein Rohrkrepierer. Sie spielt zwei Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus."



"Unter den Ungeimpften sind ja nicht nur Impfgegner oder Skeptiker", wirft die RHEIN-ZEITUNG aus Koblenz ein:



"Viele sind auch zu bequem. Die Impfzurückhaltung unter Migranten ist zudem auffällig. Sie könnte auch mit Sprachdefiziten zu tun haben. Nicht einzusehen ist aber, warum Impfunwillige weiterhin kostenlose PCR- oder Schnelltests erhalten. Wer sich nicht impfen lassen will, sollte für die Tests künftig selbst aufkommen."



Und die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG warnt:



"Die vierte Welle entwickelt sich bereits, man spürt schon ihren Sog. Weil Geimpfte das Virus nur selten weitertragen, wird diese Welle vornehmlich von Ungeimpften getrieben. Und nur mithilfe einer stattlichen Impfquote lässt sich verhindern, dass sie zerstörerische Ausmaße annimmt."

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.