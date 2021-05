Um die Impfbereitschaft in Flüchtlingsunterkünften zu steigern, fordert die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl eine bessere Aufklärung.

Notwendig seien Vertrauenspersonen, die Geflüchtete in ihrer Herkunftssprache über die Corona-Impfungen aufklärten und auch die mobilen Impfteams begleiteten, sagte der Geschäftsführer von Pro Asyl, Burkhardt. Dazu könnten ehrenamtliche Kräfte eingesetzt und Beratungsstellen hinzugezogen werden. Die Menschen in den Unterkünften seien oftmals in einer schwierigen psychischen Situation. Da sei es eine besondere Herausforderung, zu verstehen, was die Pandemie bedeute.



Nach einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter den Bundesländern liegt die Impfbereitschaft in Flüchtlingsunterkünften aktuell zwischen 30 und 60 Prozent. In der Gesamtbevölkerung beträgt sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts etwa 73 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.