Der thüringische Ministerpräsident Ramelow warnt vor einer Debatte über die Arbeitsteilung zwischen Bund und Ländern in der Corona-Pandemie.

Der Linken-Politiker warb in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland um Verständnis für die häufig mühsam und langwierig wirkenden Beratungen. Er sehe immer einen Anlass für eine Föderalismusdebatte, aber Grundsatzdiskussionen seien zur Zeit fehl am Platz. Deutschland sei eine Republik und die verfassungsrechtliche Hoheit liege in den Ländern. Auch über die Feiertage könne der Bund nicht entscheiden. Wenn man eine andere Infektionsabwehr leisten wollte, dann müsse man einen anderen gesetzlichen Rahmen schaffen, betonte Ramelow.



Die Ministerpräsidentenkonferenz und die Bundeskanzlerin hatten wegen weiter steigender Corona-Neuinfektionszahlen vereinbart, dass das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben über die Ostertage weitgehend ruhen soll. Der allgemeine Lockdown wird außerdem bis zum 18. April verlängert.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.