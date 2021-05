Die neue kommissarische Familienministerin Lambrecht spricht sich für eine schnelle Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume aus.

Die SPD-Politikerin sagte der "Bild"-Zeitung, Präsenzunterricht sei für Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Man müsse alles dafür tun, um so schnell wie möglich zum regulären Unterricht zurückkehren zu können. Gerade Kinder in schwierigen Lebensverhältnissen hätten in der Corona-Pandemie besonders viele Nachteile erlitten.



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält Wechselunterricht bis zu den Sommerferien für den besseren Weg. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, andernfalls würden neben den Kindern auch deren Eltern gefährdet, die überwiegend noch nicht geimpft seien. Lauterbach warnte davor, die Erfolge der Corona-Bekämpfung durch zu umfangreiche Lockdown-Lockerungen zunichte zu machen. Die nächsten zwei bis drei Wochen seien entscheidend.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.