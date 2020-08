Die Reisebüro-Kette STA Travel hat in Deutschland Insolvenz angemeldet.

Sie folgt damit dem Schweizer Mutterunternehmen und Ablegern in weiteren Ländern. In einer Stellungnahme wurde der Schritt mit der Covid-19-Pandemie und dem dadurch verursachten Einbruch der weltweiten Reisetätigkeit begründet.



Die STA Travel GmbH strebt nach eigenen Angaben eine Insolvenz in Eigenverwaltung an. Die Kette hat in Deutschland mehr als 40 Büros und ist auf Studentenreisen spezialisiert.