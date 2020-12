Corona-Pandemie "Reisen ist das große Relativitätsprinzip"

Die Corona-Pandemie zeige den Menschen, wie sehr sie des anderen bedürfen, sagte der Schriftsteller Matthias Politycki im Dlf. Die Erfahrungen und Kontakte, die er als Vielreisender gemacht habe, würde ihm in der Krisenzeit helfen abzuwägen und nicht so sehr in den Strudel der Nachrichten zu geraten.

Matthias Politycki im Gespräch mit Benedikt Schulz

