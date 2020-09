Die Reisebranche rechnet aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit weiteren Einschnitten.

Der weltgrößte Reiseveranstalter TUI reduziert wegen der geringen Nachfrage sein Angebot für die Wintersaison. Die Kapazitäten seien weiter gekürzt worden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Die Buchungen für die Wintermonate lägen wegen der Corona-Krise fast 60 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. TUI ist bereits auf Staatshilfen von rund drei Milliarden Euro angewiesen.



Auch die Luftfahrtbranche befürchtet weitere Beeinträchtigungen durch Reisewarnungen. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, von Randow, sagte dem "Handelsblatt", wer als Reiserückkehrer einen negativen Coronatest bei der Einreise nachweise, müsse von möglichen Quarantänepflichten befreit werden. Ansonsten würde dies einen erneuten Lockdown des internationalen Reiseverkehrs bedeuten. Die wirtschaftliche Existenz von mehr als 27 Millionen Menschen in ganz Europa hänge an der Reisewirtschaft und am Tourismus.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.