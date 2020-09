Rio de Janeiro verschiebt seinen weltberühmten Karneval wegen der Coronavirus-Pandemie für unbestimmte Zeit.

Das kündigte die Stadtverwaltung der brasilianischen Metropole an. Die Sambaschulen teilten mit, die anhaltende Ausbreitung des Virus mache es unmöglich, die traditionellen Paraden auf sichere Weise abzuhalten. Beim Karneval von Rio feiern jedes Jahr Millionen von Menschen in den Straßen und an den Stränden.



Brasilien ist eines der Länder, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.