Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat die Menschen in Deuschland zu einer hohen Impfbereitschaftschaft aufgerufen.

Es gebe großartige neue Daten aus anderen Ländern, die die Wirksamkeit aller zugelassenen Impfstoffe belegten, sagte Wieler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Spahn in Berlin. Zugleich mahnte er zur Vorsicht bei Schnell- und Selbst-Tests. Sie seien immer nur eine Momentaufnahme, so dass die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt eingehalten werden müssten - vor allem in geschlossenen Räumen.



Spahn wies darauf hin, dass inzwischen 4,5 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung bekommen hätten. Das Risiko für Hochbetagte, an Corona zu erkranken, habe sich damit verringert. Die Pandemie-Beauftragte von Tübingen, Federle, stellte bei der Pressekonferenz ihr Konzept vor und erklärte, man mache in Tübingen mit Schnelltests bereits seit Mitte Oktober gute Erfahrungen. Sie sei froh, dass der Bund nun die Kostenübernahme angekündigt habe und ein bundesweites Angebot machen wolle.

