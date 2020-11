Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hat erneut dazu aufgerufen, die Corona-Regeln einzuhalten.

Man sei noch lange nicht über den Berg, sagte Wieler in Berlin. Durch die hohen Fallzahlen könnten manche Kliniken an ihre Grenze kommen. Deshalb müsse die Zahl der Neuinfektionen eingedämmt werden. Die jüngsten Entwicklungen bei der Herstellung eines Impfstoffs nannte Wieler sehr ermutigend. Er sei überrascht, dass es derart schnell Ergebnisse gebe.



Die Gesundheitsämter hatten dem Robert Koch-Institut zuletzt 22.609 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind etwa 5.000 mehr als am Vortag und etwa 750 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben zufolge um 251 auf insgesamt 13.370.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.