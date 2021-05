Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt in Deutschland weiter.

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut von gestern auf heute 6.714 Fälle gemeldet. Vor einer Woche waren es noch rund 8.500. Auch die für Lockerungen und die Gesamtentwicklung aussagekräftigere Inzidenzzahl ist weiter gesunken - auf 64,5. Gestern lag sie bei 66,8. An Sonntagen sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, weil beispielsweise weniger getestet wird.



Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland nachgewiesenermaßen fast 3 Millionen 650.000 Personen mit dem Coroavirus infiziert. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 Millionen 397.000 an.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.