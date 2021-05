Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist weiter gesunken.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 1.911 neue Fälle gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei über 4.200 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt bundesweit 58,4 - der Vergleichswert vor einer Woche lag bei 79,5. An Feiertagen ist die Zahl der Tests allerdings geringer, auch die Labore haben eingeschränkte Kapazitäten. Daher werden dann auch in der Regel weniger Neuinfektionen gemeldet.



Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge innerhalb eines Tages 33 neue Todesfälle verzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.