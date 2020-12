Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 20.815 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das sind etwa 3.500 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben zufolge binnen 24 Stunden um 590. Das ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Insgesamt sind inzwischen 19.932 Menschen in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben.



Der Sieben-Tage-R-Wert betrug laut RKI-Lagebericht zuletzt 1,02. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 102 weitere Menschen anstecken.

