Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 13.435 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet.

Das sind fast 4.300 Ansteckungen mehr als vor einer Woche. Allerdings hatten damals die in der Regel dreistelligen Zahlen aus Hamburg gefehlt. Die Zahl der an oder mit dem Virus gestorbenen Menschen erhöhte sich gegenüber gestern um 249. Insgesamt liegt sie nun bei 73.905. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an und beträgt jetzt 86,2.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.